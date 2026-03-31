В посёлке Томилино задержали москвича с 40 свёртками с мефедроном
Жителя Москвы задержали полицейские в посёлке Томилино округа Люберцы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили пакет с 40 свёртками, внутри которых находилось светлое порошкообразное вещество.
«Эксперты проверили два свёртка и установили, что порошок в них — это а-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства N-метилэфедрона. Содержимое остальных свёртков проверят в ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что купил пакет с наркотиками для их дальнейшей перепродажи на территории Люберец.
До суда задержанного оставили под арестом.