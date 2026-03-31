В посёлке Томилино задержали москвича с 40 свёртками с мефедроном

31 марта 2026, 14:05

оригинал Фото: istockphoto.com/Heri Mardinal

Жителя Москвы задержали полицейские в посёлке Томилино округа Люберцы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили пакет с 40 свёртками, внутри которых находилось светлое порошкообразное вещество.





«Эксперты проверили два свёртка и установили, что порошок в них — это а-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства N-метилэфедрона. Содержимое остальных свёртков проверят в ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.