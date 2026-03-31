В российском городе подростки зверски избили школьника за отказ от алкоголя
В Уфе молодые люди избили 15‑летнего школьника и удерживали его против воли. Как сообщает «Честный Репортаж», инцидент случился в микрорайоне Зелёная роща.
Компания молодёжи отдыхала в квартире, когда к ним зашли несколько юношей постарше — они принесли с собой алкоголь. Двое гостей отказались употреблять спиртное. После этого старшие участники группы стали упрекать 15‑летнего подростка в «неуважении».
Агрессоры напали на юношу, в результате чего у него оказался сломан нос. При этом нападавшие снимали происходящее на видео. Кроме того, злоумышленники не выпускали подростка из квартиры и требовали от него 40 тысяч рублей.
Издевательства длились всю ночь, после чего пострадавшего отпустили. Сейчас подросток проходит лечение. По факту случившегося завели уголовное дело — его квалифицировали по ст. 115 УК РФ и ст. 127 УК РФ.
