«Нуждался в матери»: Суд назвал срок пасынку Стаса Намина за двойное убийство

31 марта 2026, 13:32

Суд приговорил пасынка Стаса Намина к 18 годам тюрьмы по делу о двойном убийстве

В Подмосковье суд назначил пасынку Стаса Намина 18 лет колонии за двойное убийство. Напомним, что Роман убил свою 85-летнюю бабушку Прасковью Ткаченко и 30-летнего брата Артёма Микояна в деревне Крюково в ночь на 19 октября 2023 года.