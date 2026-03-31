«Нуждался в матери»: Суд назвал срок пасынку Стаса Намина за двойное убийство
В Подмосковье суд назначил пасынку Стаса Намина 18 лет колонии за двойное убийство. Напомним, что Роман убил свою 85-летнюю бабушку Прасковью Ткаченко и 30-летнего брата Артёма Микояна в деревне Крюково в ночь на 19 октября 2023 года.
Как сообщает «Вечерняя Москва», между родственниками произошла ссора из-за спора о продаже дома. Мужчина нанёс удары ножом с рукояткой из оленьего копыта, после чего сам вызвал полицию и дал признательные показания.
В ходе прений сторона защиты настаивала на том, что Роман находился в состоянии аффекта, и связывала это с психическими расстройствами обвиняемого. Прокуратура отвергла эти доводы, указав на полную вменяемость Ткаченко.
Во время последнего слова подсудимый встал на колени, принёс извинения своей матери Галине Микоян и полностью признал вину. Друг Романа в суде пояснил, что тот остро нуждался в её внимании. Сам подсудимый и его отчим — рок-музыкант Стас Намин — характеризовали их отношения как холодные.
