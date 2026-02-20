Достижения.рф

В посёлке Загорянский отремонтируют котельную

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную, расположенную в посёлке Загорянский городского округа Щёлково, ждёт капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ранее котельная, которая подаёт отопление и горячую воду в 13 домов и казармы воинской части, находилась в ведении Минобороны РФ. Но в конце 2025 года её передали на баланс округа.

«После передачи котельной окружная организация «Теплоресурс» отремонтировала котловое оборудование, но объект нуждается в более масштабном обновлении», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы исключить риски аварий, муниципальные власти направят обращение в министерство энергетики Московской области с запросом включить котельную в госпрограмму по модернизации объектов теплоснабжения.
Лев Каштанов

