В посёлке Загорянский отремонтируют котельную

20 февраля 2026, 09:25

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную, расположенную в посёлке Загорянский городского округа Щёлково, ждёт капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ранее котельная, которая подаёт отопление и горячую воду в 13 домов и казармы воинской части, находилась в ведении Минобороны РФ. Но в конце 2025 года её передали на баланс округа.





«После передачи котельной окружная организация «Теплоресурс» отремонтировала котловое оборудование, но объект нуждается в более масштабном обновлении», — говорится в сообщении.