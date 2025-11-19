В посёлке Загорянский приступили к ремонту школы №21

19 ноября 2025, 18:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Капитальный ремонт начался во втором корпусе школы №21 в посёлке Загорянский округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Корпус построили 62 года назад. Общая площадь здания составляет более 1,2 тыс. квадратных метров.





«На объекте уже проводят демонтажные работы», — отмечается в сообщении.