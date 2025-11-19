Достижения.рф

В посёлке Загорянский приступили к ремонту школы №21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Капитальный ремонт начался во втором корпусе школы №21 в посёлке Загорянский округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Корпус построили 62 года назад. Общая площадь здания составляет более 1,2 тыс. квадратных метров.

«На объекте уже проводят демонтажные работы», — отмечается в сообщении.
В рамках капремонта в школе обновят фасад, кровлю, входные группы и внутренние помещения, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, установят новое оборудование и мебель.

Завершить ремонт должны до начала нового учебного года.

Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
