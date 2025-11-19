Губернатор Воробьёв: искусственный интеллект в Подмосковье применяют во всех сферах

19 ноября 2025, 16:40

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Искусственный интеллект в Московской области сейчас используют буквально во всех сферах – в медицине, образовании спорте и многих других.





Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на 10-й Международной конференции по ИИ AI Journey 2025.

«Один из последних проектов, о котором я докладывал нашему президенту, – это «Умный ФОК». Он анализирует, как работает физкультурно-оздоровительный комплекс, насколько это эффективно, как можно грамотно составить расписание для детей в вечернее время или в обед, а утром может заниматься старшее поколение», – рассказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Нужно определить, где есть место искусственному интеллекту, а где нужно быть аккуратнее. Но так получается, что все наши дети уже используют искусственный интеллект. Запретить его было бы, наверное, просто невозможно и не совсем умно. Но его надо регулировать. Поэтому мы работаем со Сбером, работаем на платформе GigaChat, работаем с Яндексом. Мы довольны партнёрством, все эти компании очень клиентоориентированные. Мы также перенимаем опыт таких компаний, как Билайн, Мегафон. Другие компании тоже стараются внедрять в регионе искусственный интеллект, чтобы получить полезный эффект», – отметил губернатор.