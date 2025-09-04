Администрация Пушкинского решает вопрос расселения аварийных домов в Ивантеевке

04 сентября 2025, 21:59

В Ивантеевке состоялась встреча представителей власти с жильцами трёх аварийных домов по улице Первомайской – № 6, 12 и 18. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Уполномоченный главы округа Нина Ушакова и местные депутаты обсудили проблемы тех, чьи дома, построенные ещё в начале прошлого века для работников фабрики Дзержинского, были признаны аварийными и подлежащими расселению в 2023 году.

«Ситуация с этими домами вызывает особую тревогу. Ещё в 2012 и 2015 годах инвестор-застройщик «Казачий торговый дом» расселил три из шести существовавших тогда бараков. Но три дома остались без внимания застройщика. Обязательства по договору были нарушены, и люди потеряли надежду на обещанное переселение. По поручению главы муниципалитета Максима Красноцветова администрация округа стала проводить персональную работу с каждым жителем. Семьям оказывается юридическая помощь. Для каждого дома разработана «дорожная карта» решения вопроса расселения», – говорится в сообщении.