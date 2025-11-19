В посёлке Зендиково установят стелу воинской доблести и снесут аварийный ДК
Обход территории посёлка Зендиково провёл глава городского округа Кашира Роман Пичугин. Он также обсудил актуальные вопросы с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Один из вопросов касался установки стелы «Населённый пункт воинской доблести». Жители предложили поставить её на центральной площади. Руководство округа поддержало этот вариант.
«Сейчас ведётся подготовка соответствующего проекта, включающего благоустройство локации», — говорится в сообщении.Аварийное здание бывшего Дома культуры, расположенное рядом с центральной площадью, планируется снести, но сначала нужно решить ряд правовых вопросов. Этот проект реализуют до 30 декабря 2027 года.
Кроме того, Роман Пичугин поручил проработать вопрос установки освещения на федеральной трассе, чтобы повысить безопасность движения в посёлке.