В посёлке Зендиково установят стелу воинской доблести и снесут аварийный ДК

19 ноября 2025, 11:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Обход территории посёлка Зендиково провёл глава городского округа Кашира Роман Пичугин. Он также обсудил актуальные вопросы с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Один из вопросов касался установки стелы «Населённый пункт воинской доблести». Жители предложили поставить её на центральной площади. Руководство округа поддержало этот вариант.





«Сейчас ведётся подготовка соответствующего проекта, включающего благоустройство локации», — говорится в сообщении.