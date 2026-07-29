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В правительстве Подмосковья утвердили график приёма граждан на август

оригинал Фото: медиасток.рф

График приема граждан руководителями министерств и ведомств Московской области на август текущего года утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.



Встречи с жителями будут проводиться в приёмной правительства Московской области в Красногорске по будним дням с 10:00 и с 15:00.

Фото: пресс-служба правительства МО

Кроме того, утверждён график бесплатных консультаций, которые будут давать в августе жителям Московской области члены региональной коллегии адвокатов.
Фото: пресс-служба правительства МО

Адрес проведения консультаций: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Предварительная запись открыта по многоканальному телефону: +7-498-602-31-13.

Получить бесплатную консультацию могут только люди, зарегистрированные в Московской области.
Лев Каштанов

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