В правительстве Подмосковья утвердили график приёма граждан на август
График приема граждан руководителями министерств и ведомств Московской области на август текущего года утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Встречи с жителями будут проводиться в приёмной правительства Московской области в Красногорске по будним дням с 10:00 и с 15:00.
Адрес проведения консультаций: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Предварительная запись открыта по многоканальному телефону: +7-498-602-31-13.
Получить бесплатную консультацию могут только люди, зарегистрированные в Московской области.
Читайте также: