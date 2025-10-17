У лицея в Шатуре заложили «Отцовский парк»
Берёзовую аллею высадили на территории нового корпуса «Перспектива» шатурского лицея в преддверии Дня отца. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Аллею назвали «Отцовский парк». В посадке приняли участие ученики, их папы, учителя, директор лицея Александр Кошелев и члены окружного Совета депутатов.
«Участники мероприятия разметили земельный участок, подготовили почву, а затем взрослые показали детям, как правильно сажать и поливать деревья», — говорится в сообщении.Всего в рамках акции, организованной по инициативе партии «Единая Россия», посадили 12 берёз. Ухаживать за ними будут лицеисты.
День отца отмечается в России в третье воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 19 число.