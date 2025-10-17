У лицея в Шатуре заложили «Отцовский парк»

17 октября 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Берёзовую аллею высадили на территории нового корпуса «Перспектива» шатурского лицея в преддверии Дня отца. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Аллею назвали «Отцовский парк». В посадке приняли участие ученики, их папы, учителя, директор лицея Александр Кошелев и члены окружного Совета депутатов.





«Участники мероприятия разметили земельный участок, подготовили почву, а затем взрослые показали детям, как правильно сажать и поливать деревья», — говорится в сообщении.