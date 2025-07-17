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В припаркованной машине в Щёлкове нашли 15 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали в Щёлкове 37-летнего мужчину, в автомобиле которого была обнаружена крупная партия наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.



Машина была припаркована рядом с одним из домов на улице 60 лет Октября. Полицейские провели досмотр и нашли под обшивкой задних дверей 31 пакет с веществом светлого цвета общей массой 15 килограммов.

«Экспертиза показала, что вещество содержит производное наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что по указанию своего курьера забрал наркотики из тайника в деревне Соколово городского округа Щёлково. Этот груз он должен был привезти в Санкт-Петербург и сделать там несколько закладок.
Лев Каштанов

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