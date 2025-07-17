В припаркованной машине в Щёлкове нашли 15 кг наркотиков

17 июля 2025, 09:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали в Щёлкове 37-летнего мужчину, в автомобиле которого была обнаружена крупная партия наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Машина была припаркована рядом с одним из домов на улице 60 лет Октября. Полицейские провели досмотр и нашли под обшивкой задних дверей 31 пакет с веществом светлого цвета общей массой 15 килограммов.





«Экспертиза показала, что вещество содержит производное наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.