В припаркованной машине в Щёлкове нашли 15 кг наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали в Щёлкове 37-летнего мужчину, в автомобиле которого была обнаружена крупная партия наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Машина была припаркована рядом с одним из домов на улице 60 лет Октября. Полицейские провели досмотр и нашли под обшивкой задних дверей 31 пакет с веществом светлого цвета общей массой 15 килограммов.
«Экспертиза показала, что вещество содержит производное наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что по указанию своего курьера забрал наркотики из тайника в деревне Соколово городского округа Щёлково. Этот груз он должен был привезти в Санкт-Петербург и сделать там несколько закладок.