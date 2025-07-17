Удар молнии в США убил одного человека и нанес травмы еще 13 людям
Удар молнии унес жизнь одного человека, еще 13 людей пострадали на стрельбище в Нью-Джерси. Трагедия произошла на открытом полигоне для стрельбы из лука, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на правоохранительные органы.
Вечером в среду в городке Джексон, штат Нью-Джерси, молния ударила по стрельбищу, где находились люди. Один человек, мужчина 61 года, погиб на месте, еще 13 присутствующих на стрельбище получили травмы различной степени тяжести. Самому младшему из пострадавших было всего 7 лет.
Люди с травмами были доставлены в местные больницы для оказания помощи. У многих остались ожоги, однако отмечается, что они не представляют опасности для жизни пострадавших.
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