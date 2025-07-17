Удар молнии в США убил одного человека и нанес травмы еще 13 людям

17 июля 2025, 06:18

NYT: В Нью-Джерси из-за удара молнии один человек погиб, еще 13 людей пострадали

Фото: iStock/trendobjects

Удар молнии унес жизнь одного человека, еще 13 людей пострадали на стрельбище в Нью-Джерси. Трагедия произошла на открытом полигоне для стрельбы из лука, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на правоохранительные органы.