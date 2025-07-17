Мужчина вырвался из смертельной хватки крокодила, ткнув хищнику в глаза
В Малайзии рыбак чудом избежал смерти после нападения крокодила во время ловли рыбы. 39-летний мужчина смог отбиться, ткнув хищнику в глаза, но получил серьезные травмы. Об этом сообщила газета The Independent Singapore.
Деннис Карон рыбачил с братом и односельчанами на озере Маруди. Мужчина прыгнул в воду, чтобы освободить застрявшую сеть, однако в этот момент на него напал крокодил. Хищник схватил жертву и отказывался отпускать.
Племянница рыбака рассказала, что все остальные заметили борьбу Денниса и безуспешные попытки всплыть. Тогда очевидцы начали стучать по лодке, чтобы отпугнуть хищника. Мужчина выжил, нанеся удар по глазам рептилии, но получил перелом руки и множественные раны.
Спасатели оперативно доставили его в больницу. Местные жители отмечают, что это уже третье нападение крокодила в регионе, и во всех случаях жертвы спасались, атакуя глаза хищника.
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