Мужчина вырвался из смертельной хватки крокодила, ткнув хищнику в глаза

17 июля 2025, 06:29

В Малайзии рыбак вырвался из хватки крокодила, ткнув хищнику в глаза

Фото: iStock/DianaLynne

В Малайзии рыбак чудом избежал смерти после нападения крокодила во время ловли рыбы. 39-летний мужчина смог отбиться, ткнув хищнику в глаза, но получил серьезные травмы. Об этом сообщила газета The Independent Singapore.