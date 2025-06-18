В Подмосковье стартовали рейды по проверке соблюдения правил на ж/д переездах
Акция «Внимание, переезд!», направленная на профилактику ДТП на автомобильных переездах ж/д путей, стартовала на полигоне Московской железной дороги, она продлится до 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«В рамках акции железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции будут проводить рейды против нарушений правил дорожного движения на переездах. Особое внимание будет уделено работе с автомобильными предприятиями, занимающимися пассажирскими перевозками», — говорится в сообщении.Отмечается, что с начала текущего года на Московской железной дороге произошло 16 столкновений автомобилей с поездами, что на пять боле, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной ДТП стало нарушение правил водителями автотранспорта.