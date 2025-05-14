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В Подольске проверят газовое оборудование более чем в 100 тыс. квартир

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 100 тысяч квартир в Подольске подключены к газу, техническое обслуживание газового оборудования в каждой из них планируется провести до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это вопрос безопасности. Использование газа требует исправного состояния дымоходов и вентиляции — они должны проверяться не реже трёх раз в год», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Он добавил, что все жители, у которых в квартире установлено газовое оборудование, обязаны пустить специалистов Мособлгаза для его проверки.

«К сожалению, проблема недопуска сотрудников Мособлгаза по-прежнему остается актуальной. А это может привести к отключению ресурса во всем доме», — предупредил Григорий Артамонов.
Отказаться от техобслуживания нельзя. Штраф за препятствие проведению проверки газового оборудования составляет 10 тысяч рублей.

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Жители Подмосковья познакомятся с производством лабораторного оборудования
13 мая 2025, 22:54

Фото: пресс-служба компании «Праймлаб»

Жители Подмосковья теперь смогут ознакомиться со всеми этапами создания современного лабораторного оборудования. Проект научно-промышленного туризма на своей производственной площадке запустила мытищинская компания «Праймлаб», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Экскурсия проходит по цехам предприятия – от стеклодувного до металлообрабатывающего и сборочного, где создают готовые изделия. Завершается маршрут посещением шоурума, где можно увидеть оборудование в действии и последние разработки компании – нагревательные плитки, лабораторные мешалки, жидкостные термостаты и многое другое», – говорится в сообщении.
Мероприятие бесплатное. Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке. По всем вопросам следует обращаться по телефону: 7 (499) 377-06-66.

«Праймлаб» – российский разработчик и производитель лабораторного оборудования. Полный цикл производства включает цех механической обработки, стеклодувный цех и цех общей сборки. Заказчики продукции – ведущие научно-технические вузы, оборонные предприятия, научно-производственные площадки, фармацевтические компании.

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От предпринимателей Подмосковья ждут заявок на бизнес-миссию во Вьетнам
13 мая 2025, 22:38

Фото: iStock / Dilok Klaisataporn

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассчитывает организовать участие субъектов малого и среднего предпринимательства региона в межрегиональной бизнес-миссии во Вьетнам. О таких планах рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.
«Мероприятие пройдёт в июле в городе Хошимине. На него пригласят подмосковные компании, которые расширяют экспортную деятельность или рассматривают возможность выйти на вьетнамский рынок. Цели поездки – презентация продукции подмосковных производителей потенциальным вьетнамским партнёрам, а также налаживание деловых контактов через индивидуальные и групповые бизнес-встречи», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что при организации бизнес-миссии Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для деловых мероприятий, подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут сами.

Для участия в бизнес-миссии нужно оставить заявку по ссылке. Зарегистрированным участникам в отдельном письме направят информацию о дате проведения мероприятия.
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Подмосковные школы паллиативного пациента за год обучили более 1 тыс. человек
13 мая 2025, 22:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье прошли уже свыше 1 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Всего в Московской области работает 38 таких школ. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Обучение родственников пациентов и соцработников проходит бесплатно.
«Первая школа паллиативного пациента открылась в прошлом году. Она заработала в Клинской больнице в мае прошлого года. Сейчас это уже сеть из 38 школ. Всего за это время обучение там прошли более 1 тыс. человек», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Адреса школ, график их работы и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись на занятия не требуется.

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Подмосковные врачи спасли девушку, дошедшую из-за диеты до анорексии
13 мая 2025, 22:01

Фото: iStock / AntonioGuillem

В Научно-исследовательском клиническом институте детства спасли девушку с критически низкой массой тела. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение гастроэнтерологии поступила 17-летняя пациентка, которая при росте 160 см весила всего 40 кг. Мама подростка жаловалась на отсутствие у дочери аппетита, слабость, выпадение волос, головокружение и нарушение менструального цикла.
«Сама пациентка рассказала, что была склонна к полноте и стремилась похудеть. Около года назад она исключила из рациона высококалорийные продукты и увеличила физическую активность. Постепенно девушка стала ограничивать себя в еде всё больше, пока почти полностью не отказалась от пищи», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Врачи провели исследования, чтобы исключить патологии, которые могли вызвать потерю веса. Диагностика подтвердила расстройство пищевого поведения.
«Проблема избыточного веса у детей возникает из-за несоответствия калорий, поступающих в организм, и их расхода, а также переедания и снижения двигательной активности. Генетическая предрасположенность встречается крайне редко. Детям с лишним весом не рекомендуется самостоятельно начинать диету – это может быть опасно для здоровья. Лечение и индивидуальные рекомендации по питанию должен назначать только специалист», – отметила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Асылай Токтоматова.
Для нормализации работы организма и устранения нарушений гастроэнтерологи назначили пациентке внутривенную заместительную парентеральную терапию – введение лекарств в организм, когда они минуют желудочно-кишечный тракт. Кроме того, для коррекции искажённого восприятия своего тела и пищевого поведения назначили семейную и индивидуальную психотерапию.

Дополнительно девочке прописали диетотерапию для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания.

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В Орехово-Зуеве 12 медиков приняли сложные роды у женщины с тромбозом вен
13 мая 2025, 21:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы помогли родить ребёнка женщине с тромбозом вен. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 34-летняя беременная с тромбозом вен малого таза и нижних конечностей. Срок беременности составлял 38 недель. Ситуацию осложняли компрессия нижней полой вены и общей полой вены слева. Всё это создавало угрозу для жизни матери – извлечение плода грозило резким движением образовавшего тромба по кровяному руслу и мгновенной смертью.

Рожать в условиях роддома не представлялось возможным. Было решено перевести пациентку в рентгеноперационную. С ней работали рентгенэндоваскулярные хирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи – всего восемь врачей и четыре медсестры, в том числе специалисты Московского областного перинатального центра. Родоразрешение и работа рентгенваскулярных хирургов начались одновременно.
«Хирурги приняли меры профилактики кровотечения, которое могло сильно осложнить ситуацию. Вместе с началом кесарева сечения они приступили к имплантации «Кава-фильтра» – приспособления, которое устанавливают в нижнюю полую вену. Оно улавливает крупные тромбы, при этом пропуская кровь по сосудам. Операция длилась около часа и завершилась успешно», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.
Благодаря работе врачей женщине удалось избежать осложнений. В результате на свет появился здоровый мальчик с весом 3800 г и ростом 54 см.

На следующий день после операции пациентку перевели в гинекологическое отделение под наблюдение специалистов. Сейчас мама и ребёнок уже выписаны домой.

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