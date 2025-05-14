В Подольске проверят газовое оборудование более чем в 100 тыс. квартир

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Свыше 100 тысяч квартир в Подольске подключены к газу, техническое обслуживание газового оборудования в каждой из них планируется провести до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это вопрос безопасности. Использование газа требует исправного состояния дымоходов и вентиляции — они должны проверяться не реже трёх раз в год», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.Он добавил, что все жители, у которых в квартире установлено газовое оборудование, обязаны пустить специалистов Мособлгаза для его проверки.
«К сожалению, проблема недопуска сотрудников Мособлгаза по-прежнему остается актуальной. А это может привести к отключению ресурса во всем доме», — предупредил Григорий Артамонов.Отказаться от техобслуживания нельзя. Штраф за препятствие проведению проверки газового оборудования составляет 10 тысяч рублей.
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