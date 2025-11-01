В промзоне Реутова нашли 27 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в Реутове. Они выявили 27 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Участники рейда обследовали объекты, расположенные в промышленной зоне на улице Победы.
«По итогам проверки на 27 приезжих из СНГ, Латинской Америки и Африки составили протоколы за нарушение иностранным гражданином правил пребывания на территории Российской Федерации. Каждому нарушителю выписали штраф в размере от 5 до 40 тысяч. Кроме того, 11 иностранцев выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники полиции работают над установлением и привлечением к ответственности работодателя нелегальных мигрантов.