Знаменитый порноактер насмерть отравил фотографа ядом жабы во время ритуала исцеления

01 ноября 2025, 08:44

Актер фильмов для взрослых убил приятеля ядом жабы во время ритуала исцеления

Фото: iStock/JJ Gouin

В Испании начался суд над известным актером и режиссером фильмов для взрослых Начо Видалем. Его обвиняют в том, что он отравил фотографа Хосе Луиса Абада ядом серой жабы во время ритуала исцеления. Об этом сообщает Diari ARA.