Знаменитый порноактер насмерть отравил фотографа ядом жабы во время ритуала исцеления
В Испании начался суд над известным актером и режиссером фильмов для взрослых Начо Видалем. Его обвиняют в том, что он отравил фотографа Хосе Луиса Абада ядом серой жабы во время ритуала исцеления. Об этом сообщает Diari ARA.
28 июля 2019 года Видаль и его двоюродный брат решили провести необычный ритуал. Актер часто употреблял яд серой жабы, считая его галлюциногенным средством с лечебными свойствами. Абад решил попробовать его на себе. После приема вещества он быстро зашатался, упал на землю и начал биться в судорогах.
Брат Видаля снимал все на телефон, но не спешил помочь другу. Только когда они поняли, что Абад перестал дышать, актер бросился делать ему непрямой массаж сердца. На некоторое время он привел мужчину в сознание, но вскоре тот снова потерял его. Видаль продолжал реанимацию еще 12 минут. Скорая помощь прибыла через 20 минут, но спасти Абада не удалось. Экспертиза показала, что яд серой жабы стал причиной инфаркта.
