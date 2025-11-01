Звезда шоу «Голос» Ахундова погибла в ДТП
Трагическая авария унесла жизнь известной азербайджанской исполнительницы и участницы популярного шоу «Голос Влады Ахундовой. Об этом сообщил портал Qafqazinfo.
Инцидент произошел ночью в бакинском районе Сабаил. Ахундова находилась в своём припаркованном автомобиле Toyota, когда в машину на большой скорости врезался Hyundai, за рулём которого находился 22-летний Сейфулла Мехтизаде. Его спутница, 28-летняя Бахар Меджидова, получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП начато расследование.
Влада Ахундова была талантливой исполнительницей с впечатляющим творческим резюме. Она успешно выступила в проекте «Голос Азербайджана», достигнув этапа поединков, принимала участие в отборе на «Евровидение» и стала суперфиналисткой международного конкурса «Большая сцена».
