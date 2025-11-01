В Приморье ревнивец зарезал сожительницу и поджог квартиру

01 ноября 2025, 06:52

Житель Приморья убил женщину и поджог место преступления

Фото: istockphoto / wirot pathi

В Приморье мужчина на почве ревности убил свою сожительницу и едва не погиб при попытке скрыть следы преступления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.