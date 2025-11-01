В Приморье ревнивец зарезал сожительницу и поджог квартиру
В Приморье мужчина на почве ревности убил свою сожительницу и едва не погиб при попытке скрыть следы преступления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно материалам дела, 60-летний житель поселка Дунай в порыве гнева схватился за нож и нанес женщине удар в ногу. От серьезной кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Пытаясь замести следы преступления, злоумышленник решил поджечь квартиру. Однако во время пожара он потерял сознание. На помощь подоспели сотрудники МЧС, которые и спасли преступника.
Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
