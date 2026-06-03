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В трёх округах Подмосковья задержали незаконных возчиков мусора

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Водителей, перевозивших строительные отходы без разрешительных документов, задержали в трёх округах на западе Московской области — Одинцовском, Рузском и Истре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.



В районе посёлка Дорохово Рузского округа зафиксировали сразу два нарушения.

«Там обнаружили незаконный сброс сточных вод на почву из частного домовладения, а также задержали гражданина, транспортировавшего строительный мусор без разрешительных документов», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Кроме того, четверых нелегальных возчиков отходов задержали на Звенигородском шоссе в Одинцовском округе и в деревне Лешково под Истрой.

Всем нарушителям выписали штрафы.
Лев Каштанов

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