В трёх округах Подмосковья задержали незаконных возчиков мусора
Водителей, перевозивших строительные отходы без разрешительных документов, задержали в трёх округах на западе Московской области — Одинцовском, Рузском и Истре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
В районе посёлка Дорохово Рузского округа зафиксировали сразу два нарушения.
«Там обнаружили незаконный сброс сточных вод на почву из частного домовладения, а также задержали гражданина, транспортировавшего строительный мусор без разрешительных документов», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Кроме того, четверых нелегальных возчиков отходов задержали на Звенигородском шоссе в Одинцовском округе и в деревне Лешково под Истрой.
Всем нарушителям выписали штрафы.