В Щёлкове капитально отремонтируют противотуберкулёзный диспансер

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Капитальный ремонт стационара областного противотуберкулёзного диспансера планируют провести в деревне Скуманиха округа Щёлково, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать пятиэтажное здание медицинского учреждения общей площадью более 7,4 тыс. квадратных метров, построенное в 1969 году. Ремонт должен быть завершён в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 1 миллиард 404 миллиона 361 тысячу рублей. Заявки принимаются до 15 апреля.
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Лев Каштанов