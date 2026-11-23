Юных спортсменов из Ликина-Дулёва предупредили о вовлечении в терроризм
Беседу, посвящённую профилактике вовлечения подрастающего поколения в экстремистскую и террористическую деятельность, провели сотрудники полиции с юными спортсменами из Ликино-Дулёва. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Особое внимание специалисты уделили вербовке через соцсети и мессенджеры.
«Детям рассказали о способах, которые используют злоумышленники, чтобы установить контакт, и объяснили, почему важно не соглашаться на сомнительные предложения и не поддаваться на провокации. Участники беседы узнали, что злоумышленники могут выдавать свои предложения за лёгкую подработку и квест или даже прибегать к шантажу», — говорится в сообщении.Ребятам также напомнили об административной и уголовной ответственности за действия, квалифицирующиеся как экстремизм.