В Пушкине починили дорожную ливнёвку по запросу жителей

27 ноября 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ремонт участка ливневой канализации дороги провели коммунальщики Пушкинского округа на территории частного сектора в микрорайоне Заветы Ильича. Выполнить эти работы попросила местная жительница Мария Хайретдинова на прошедшей ранее выездной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Проверить качество работ приехала уполномоченная главы округа Нина Ушакова. На встрече присутствовала также заявительница и сотрудники МКУ «Пушгорхоз».





«Специалисты прочистили трубу, привели в нормативное состояние её уклон трубы с учётом диаметра, а также усилили каркас трубы и установили оградительные стойки, чтобы конструкция больше не деформировалась при проезде крупногабаритной техники», — говорится в сообщении.