Власти Павлово-Посадского округа провели личный приём граждан

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Личный приём жителей провёл замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На встрече поступили вопросы относительно асфальтирования подъезда к частным домам, подтоплений дворовых территорий и обеспечения жильём беженцев из Херсонской области.

«По поводу подтоплений договорились встретиться на этой неделе на месте. Проработаем данный вопрос с коллегами из МБУ «Благоустройство» и найдем оптимальное решение», — сказал Александр Кулаков.
Он также сообщил, что к техническому решению вопроса относительно асфальтирования дороги, ведущей к частным домовладениям, специалисты приступят в весенне-летний сезон. А решение проблемы беженцев с жильём теперь под контролем муниципальных властей.

«Будем изыскивать возможность помощи», — подчеркнул Александр Кулаков.
Записаться на личный приём к руководству Павлово-Посадского округа граждане могут по телефону: 2-99-05.
Лев Каштанов

