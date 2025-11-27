Власти Павлово-Посадского округа провели личный приём граждан
Личный приём жителей провёл замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встрече поступили вопросы относительно асфальтирования подъезда к частным домам, подтоплений дворовых территорий и обеспечения жильём беженцев из Херсонской области.
«По поводу подтоплений договорились встретиться на этой неделе на месте. Проработаем данный вопрос с коллегами из МБУ «Благоустройство» и найдем оптимальное решение», — сказал Александр Кулаков.Он также сообщил, что к техническому решению вопроса относительно асфальтирования дороги, ведущей к частным домовладениям, специалисты приступят в весенне-летний сезон. А решение проблемы беженцев с жильём теперь под контролем муниципальных властей.
«Будем изыскивать возможность помощи», — подчеркнул Александр Кулаков.Записаться на личный приём к руководству Павлово-Посадского округа граждане могут по телефону: 2-99-05.