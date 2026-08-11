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На дорогах Солнечногорска устранили более 7500 ям

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Свыше семи с половиной тысяч дорожных ям ликвидировали в округе Солнечногорск с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Проверка качества дорожного полотна проводится постоянно. Выявлять изъяны помогает, в том числе, искусственный интеллект. Все проблемные локации фиксируются в базе данных.

«В текущем году в округе выявили в общей сложности 10 200 дорожных ям. Более 7 500 из них уже устранили», — говорится в сообщении.
В администрации Солнечногорска отметили, что основной объём ремонтных работ планируется завершить до конца августа.

Ранее сообщалось, что в посёлке Малаховка округа Люберцы завершили укладку асфальтового покрытия в Кировском проезде. Протяжённость обновлённого участка составила 270 метров.
Лев Каштанов

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