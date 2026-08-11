На дорогах Солнечногорска устранили более 7500 ям

11 августа 2026, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Свыше семи с половиной тысяч дорожных ям ликвидировали в округе Солнечногорск с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проверка качества дорожного полотна проводится постоянно. Выявлять изъяны помогает, в том числе, искусственный интеллект. Все проблемные локации фиксируются в базе данных.





«В текущем году в округе выявили в общей сложности 10 200 дорожных ям. Более 7 500 из них уже устранили», — говорится в сообщении.