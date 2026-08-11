На дорогах Солнечногорска устранили более 7500 ям
Свыше семи с половиной тысяч дорожных ям ликвидировали в округе Солнечногорск с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проверка качества дорожного полотна проводится постоянно. Выявлять изъяны помогает, в том числе, искусственный интеллект. Все проблемные локации фиксируются в базе данных.
«В текущем году в округе выявили в общей сложности 10 200 дорожных ям. Более 7 500 из них уже устранили», — говорится в сообщении.В администрации Солнечногорска отметили, что основной объём ремонтных работ планируется завершить до конца августа.
Ранее сообщалось, что в посёлке Малаховка округа Люберцы завершили укладку асфальтового покрытия в Кировском проезде. Протяжённость обновлённого участка составила 270 метров.