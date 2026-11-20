В Пушкине построили дом на 553 квартиры
Дома с 553 квартирами построили в составе жилого комплекса «Фабрикант» в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Общая площадь дома составляет более 24 800 квадратных метров. Там размещаются квартиры различных планировок, включая варианты с кухнями-гостиными и гардеробными нишами. Входные группы сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных людей и жителей с колясками. В подъездах есть колясочные и места для хранения велосипедов, а на первом этаже размещаются коммерческие помещения. Там откроют магазины, кафе и салоны красоты», — говорится в сообщении.Всего в ЖК «Фабрикант» планируется построить девять домов, детский сад на 250 мест, школу на 518 учеников и несколько автостоянок.