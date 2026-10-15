В Пушкине построили дом с 264 квартирами

15 октября 2026, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 264 квартиры построили в составе ЖК «Фабрикант» в Пушкинском округе. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь жилого пространства в здании составляет более 12 600 квадратных метров.



