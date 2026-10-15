В Пушкине построили дом с 264 квартирами
Дом на 264 квартиры построили в составе ЖК «Фабрикант» в Пушкинском округе. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь жилого пространства в здании составляет более 12 600 квадратных метров.
На первом этаже расположены коммерческие помещения. Там откроют магазины, аптеки, дома быта и кафе. А во дворе есть две детские площадки.«В доме представлены квартиры разных планировок с кухнями-гостиными, мастер-спальнями с собственными санузлами, гардеробными нишами в прихожих и пр. Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жителей и людей с колясками. Там также есть пространство для хранения велосипедов», — говорится в сообщении.