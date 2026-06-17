В Волоколамской библиотеке состоялась встреча детского поэта с читателями

17 июня 2026, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Творческую встречу с детским поэтом, членом Союза писателей России Сергеем Федченковым организовали в Центральной библиотеке Волоколамска в среду, 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Поэт рассказал собравшимся ребятам, что начал писать стихи только в 70 лет — для своих внуков.





«Я всегда читал внукам известные стихи. Однажды они спросили: «Дедушка, почему ты сам не можешь написать?» Я подумал: «И правда!». Так и начал», — поделился с аудиторией Сергей Федченков.