В Волоколамской библиотеке состоялась встреча детского поэта с читателями
Творческую встречу с детским поэтом, членом Союза писателей России Сергеем Федченковым организовали в Центральной библиотеке Волоколамска в среду, 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поэт рассказал собравшимся ребятам, что начал писать стихи только в 70 лет — для своих внуков.
«Я всегда читал внукам известные стихи. Однажды они спросили: «Дедушка, почему ты сам не можешь написать?» Я подумал: «И правда!». Так и начал», — поделился с аудиторией Сергей Федченков.На встрече он прочёл несколько своих произведений, поделился планами на будущее и некоторыми секретами мастерства, а также пожелал юным читателям найти свой путь в жизни и помнить, что никогда не поздно приняться за дело, к которому лежит душа.