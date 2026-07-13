Единороссы подали документы на выдвижение кандидатов в Мособлдуму
Документы на выдвижение кандидатов на выборы в Московскую областную Думу подала в Мособлизбирком «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В списке 80 человек, одержавших победу на предварительном голосовании ЕР. Кроме того, ещё 25 членов «Единой России» будут баллотироваться в одномандатных округах.
«Сейчас кандидаты собирают наказы в новую Народную программу партии. В настоящее время приняты уже более 200 тысяч инициатив. По итогам мы сформируем программу, в которой обозначим приоритеты работы в экономике, социальной политике и городском хозяйстве», — сказал секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы текущего созыва Игорь Брынцалов.Партийный список возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В него вошли также руководитель регионального исполкома ЕР Денис Перепелицын, депутат Госдумы Михаил Терентьев, сенатор РФ Александр Двойных и участник СВО Сергей Пешкин.
«Народная программа, с которой партия одержала победу на выборах пять лет назад, реализована на 98%. В каждом без исключения муниципалитете есть новые или отремонтированные важные для людей объекты. Это и есть результаты работы партии. С ними мы подходим к новым выборам», — заявил Александр Двойных.Выборы в Госудуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.