Власти Пушкинского округа провели 13 выездных встреч с жителями

13 июля 2026, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

13 встреч с населением в формате выездной администрации провели представители руководства Пушкинского округа с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





За первые шесть месяцев текущего года в ходе таких встреч от жителей приняли свыше 250 обращений.





«Формат выездной администрации позволяет задавать вопросы представителям власти и профильных служб напрямую, без предварительной записи и подачи письменного заявления. Благодарю депутатов всех уровней за постоянное участие в диалоге с жителями и внимание к их предложениям», — сказал глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.