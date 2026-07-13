Власти Пушкинского округа провели 13 выездных встреч с жителями
13 встреч с населением в формате выездной администрации провели представители руководства Пушкинского округа с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За первые шесть месяцев текущего года в ходе таких встреч от жителей приняли свыше 250 обращений.
«Формат выездной администрации позволяет задавать вопросы представителям власти и профильных служб напрямую, без предварительной записи и подачи письменного заявления. Благодарю депутатов всех уровней за постоянное участие в диалоге с жителями и внимание к их предложениям», — сказал глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.Он отметил, что благодаря выездным встречам удаётся оперативно решать вопросы с благоустройством общественных и дворовых территорий, обустройством парковок, ремонтом уличного освещения, вывозом мусора и пр.