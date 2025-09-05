Стало известно, где могут скрываться сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге заключённые

05 сентября 2025, 12:09

Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге заключённые могут скрываться в СНТ

Фото: iStock/SCM Jeans

Сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга осуждённые могут скрываться на территориях СНТ, на дачных участках и приусадебных хозяйствах Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.