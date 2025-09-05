Стало известно, где могут скрываться сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге заключённые
Сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга осуждённые могут скрываться на территориях СНТ, на дачных участках и приусадебных хозяйствах Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
Напомним, что речь идёт об Артёме Черепанове и Владиславе Корюкове, сбежавших 1 сентября из следственного изолятора.
В связи с произошедшим жителей региона просят соблюдать повышенную бдительность, особенно при посещении своих участков. В случае обнаружения подозрительных лиц гражданам рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Как ранее сообщалось, 2 сентября осуждённые были объявлены в федеральный розыск, информация о них внесена в базы данных МВД России.
Сотрудники силовых структур продолжают поисковую операцию. В регионе введены усиленные меры безопасности.
