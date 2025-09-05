Подростка арестовали за поджог на железной дороге на Кубани
Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении террористического акта в регионе. Следствие установило, что с подростком выходили на связь украинские спецслужбы и предлагали за вознаграждение выполнить преступный заказ. Он, считают следователи, поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее суд также арестовал молодого человека, который поджег релейный шкаф на 47-м километре перегона Гжель — Овражки Казанского направления; по данным следствия, он действовал по указанию неизвестного, с которым общался через мессенджер.
В Саратовской области ранее взяли под стражу троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. По версии следствия, в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил в мессенджере предложение за деньги устроить теракт на объектах транспорта, согласился и привлек двух 16-летних знакомых.
Читайте также: