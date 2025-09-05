Подростка арестовали за поджог на железной дороге на Кубани

05 сентября 2025, 13:40

СК: Суд арестовал подростка по делу о поджогах на железной дороге

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.