В Пушкине пьяный мужчина с двумя ножами в руках прыгал по припаркованным машинам

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчина, вооружённый двумя ножами, устроил дебош в одном из дворов на Московском проспекте в городе Пушкино. Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Информация об опасном дебошире поступила росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования.

«Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что мужчина прыгал по крышам припаркованных машин и угрожал прохожим расправой, а потом сбежал», — говорится в сообщении.
Злоумышленника заметили недалеко от места происшествия. Несмотря на сопротивление, его задержали. Оказалось, что это 29-летний житель Ивантеевки. Он был пьян и объяснить своё поведение не смог.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Лев Каштанов

