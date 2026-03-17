В Пушкине пьяный мужчина с двумя ножами в руках прыгал по припаркованным машинам
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчина, вооружённый двумя ножами, устроил дебош в одном из дворов на Московском проспекте в городе Пушкино. Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Информация об опасном дебошире поступила росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования.
«Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что мужчина прыгал по крышам припаркованных машин и угрожал прохожим расправой, а потом сбежал», — говорится в сообщении.Злоумышленника заметили недалеко от места происшествия. Несмотря на сопротивление, его задержали. Оказалось, что это 29-летний житель Ивантеевки. Он был пьян и объяснить своё поведение не смог.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.