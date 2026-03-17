581 ножевое нанесли 25-летней петербурженке за два дня
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор двум мужчинам за убийство 25-летней знакомой с особой жестокостью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов и прокуратура города.
Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова приговорили к 17 годам колонии каждого. Также их обязали выплатить матери жертвы более двух миллионов рублей моральной компенсации.
По версии следствия, девушку мучили в течение двух дней — с 31 июля по 2 августа 2024 года. Все происходило в ее квартире на Краснопутиловской улице.
Мужчины, находясь под воздействием наркотиков, поссорились со знакомой и поочередно нанесли ей тремя кухонными ножами не менее 581 ударов по разным частям тела. После расправы они выбрались через окно, спустились по водосточной трубе и покинули город.
Отмечается, что Ганижев вину не признал, а Бузуртанов сознался лишь частично.
