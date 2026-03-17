«Могу делать все, что хочу»: пьяный пассажир раздевался, громко кричал и толкался в самолете
Жителя Великобритании осудили за агрессивное поведение и нападение на бортпроводника в самолете. Об этом сообщает Daily Star.
Все произошло летом 2025 года перед вылетом из лондонского Хитроу в бангладешскую Дакку. Во время посадки 35-летний Момнун Ахмед громко кричал, пытался переодеваться в салоне и снимал происходящее на видео. После замечаний экипажа он пришел в ярость, заявив, что как гражданин Великобритании «может делать все, что захочет».
Бортпроводник Фироз Абир рассказал, что пассажир игнорировал просьбы занять место и прекратить съемку, оскорблял экипаж и толкнул его в грудь. Вызванный на борт полицейский отметил у мужчины признаки сильного опьянения. Вылет рейса авиакомпании Biman Bangladesh Airlines задержали более чем на час.
В суде Ахмед отрицал вину, утверждая, что никого не трога, и обвинял экипаж в «преувеличенной реакции», но достоверными признали показания бортпроводников. Мужчину признали виновным по двум эпизодам и оштрафовали на 1980 фунтов. Также выяснилось, что незадолго до этого он освободился из тюрьмы после другого нападения.
