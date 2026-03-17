Житель Новосибирска принял электрика за вооруженного преступника

17 марта 2026, 14:47

Житель дома на улице Семьи Шамшиных Новосибирска заметил в подъезде подозрительного человека с ножом и нажал тревожную кнопку в рамках услуги «Безопасный Двор», однако прибывшая по вызову группа быстрого реагирования обнаружила, что опасность была мнимой. Об этом сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».





По данным Om1 Новосибирск, звонок в дежурную часть поступил 16 марта в 14:57. Житель дома сообщил, в подъезде находится подозрительный человек с ножом, и попросил направить на место группу быстрого реагирования. Прибывших гвардейцев встретил местный охранник.





«Услышав, из-за чего приехала группа, он пояснил, что подозрительный мужчина никакой не головорез, а всего-навсего электрик. Он действительно сейчас ходит по этажам со своим специальным ножом, которым зачищает контакты проводов», — рассказали в агентстве.