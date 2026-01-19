В Пушкине снесли аварийный дом на восемь квартир
Двухэтажный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Озёрной улице в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1965 году, его общая площадь составляла около 355 квадратных метров.
«Обследование показало, что здание находится в аварийном состоянии. Жильцов оттуда переселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время работы по сносу здания завершили, а участок, который оно занимало, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.
Всего на территории Пушкинского округа выявили 379 аварийных домов, недостроев и самостроев. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 253 объекта. Эта работа продолжается.