В Пушкине снесли аварийный дом на восемь квартир

19 января 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Озёрной улице в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1965 году, его общая площадь составляла около 355 квадратных метров.





«Обследование показало, что здание находится в аварийном состоянии. Жильцов оттуда переселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.