В Ногинске открылась новая взросло-детская поликлиника

06 июля 2026, 16:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлиника для взрослых и детей на 500 посещений за смену, построенная на 2-й Глуховской улице в Ногинске, открылась для пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Медучреждение возвели за счёт регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Отделение для взрослых может принять за смену 350 человек, для детей — 150. Здание адаптировано под потребности маломобильных посетителей. Внутри размещены приёмные и диагностические кабинеты с флюорографом, маммографом и рентгеном», — говорится в сообщении.