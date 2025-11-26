Достижения.рф

В Пушкине торжественно открыли Рождественские образовательные чтения

Фото: Пушкинское телевидение

В городе Пушкино состоялось торжественное открытие Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщает Пушкинское телевидение.



Торжественная церемония открытия состоялась в Троицком храме. Темой этого года стала «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Священнослужители выступили с докладами, дети показали творческие номера. Также на церемонии подписали план мероприятий чтений на этот год.

Фото: Пушкинское телевидение

Ранее сообщалось, что Рождественские чтения задуманы как площадка для диалога между обществом и представителями духовенства, обсуждения актуальных вопросов образования и воспитания. В рамках чтений ежегодно проходят конференции, дискуссии, воскресные уроки, экскурсии, молодёжные образовательные встречи.
Лора Луганская

