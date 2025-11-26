В Пушкинском в четверг планируют отключения электроэнергии
В городском округе Пушкинский 27 ноября пройдут плановые отключения электричества. Это необходимо для обеспечения безопасного выполнения различных работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на Мособлэнерго.
С 10:00 до 17:00 отключения для замены опор планируют в деревне Невзорово на ул. Кедровой.
В это же время в посёлке Зеленоградский на улицах Ленина, Кирова и Свердлова будут менять провода.
А в городе Пушкино для технического обслуживания отключат свет в некоторых домах на улицах Горького, Горьковской, Толстовской, Чеховской, Крыловской, Гончаровской, Андреевской и Тарасовской.
Полную информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании. По вопросам отключений и качества электроснабжения следует обращаться на «Горячую линию» Мособлэнерго по телефону 8(495) 99-500-99.
