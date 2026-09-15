В Пушкине у осуждённого за повторное пьяное вождение конфисковали автомобиль

15 сентября 2026, 20:15

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор мужчине за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





В суде установили, что ранее подсудимого уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в мае этого года он вновь сел за руль своей машины пьяным и начал движение по Фабричному проезду города Ивантеевки городского округа Пушкинский.

«Водителя остановили работники ГАИ. Выполнить их законные требования о прохождении медосвидетельствования он отказалась. С учётом позиции гособвинителя Пушкинской городской прокуратуры суд приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года», – рассказали в надзорном ведомстве.