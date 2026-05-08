В Пушкине вычислили вандала, разгромившего автобусные остановки
Молодой человек разбил остекление двух автобусных остановок, расположенных на Московском проспекте в Пушкине. Личность вандала удалось установить благодаря камере видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
Против хулигана завели уголовное дело по статье «Вандализм».
«Общая сумма ущерба, которую нанёс общественной собственности молодой человек, составила 66 тысяч рублей. Ему придётся возместить сумму, потраченную на ремонт, а также оплатить штраф», — говорится в сообщении.Глава ГУРБ Подмосковья Кирилл Карасёв отметил, что всего на территории Пушкинского городского округа подключены 5 833 камеры системы «Безопасный регион». Они позволяют не только ловить преступников, но и предотвращать правонарушения.