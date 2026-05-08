«Самый святой человек на свете» растлевал мальчиков

NBC News: бывший миссионер растлевал мальчиков в США и получил 30 лет тюрьмы

Фото: istockphoto/Pla2na

В США 70-летний бывший миссионер Дэниел Савала признал вину в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Его приговорили к 30 годам тюрьмы без права досрочного освобождения, сообщает NBC News. Прокуроры отметили, что фактически это пожизненное заключение.





По данным следствия, Савала использовал религию для манипуляции жертвами. Во дворе своего дома он оборудовал сауну, где цитатами из Писания убеждал мальчиков раздеваться, утверждая, что «нагота — это единство». Один из пострадавших подвергся насилию в присутствии отца, который приводил сыновей к обвиняемому для «наставничества».



Это не первая судимость Савалы. В 2012 году его уже осудили за насилие над детьми на Аляске. Несмотря на неоднократные жалобы, доступ к студентам университетов ему не ограничивали. Среди последователей он имел репутацию «самого святого человека на свете».



Пострадавший Джозеф Кливленд, которому на момент начала издевательств было 15 лет, назвал подсудимого «лживым, злым хищником» и шарлатаном. При этом, следуя христианским принципам, Кливленд публично простил насильника.



