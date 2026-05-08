В Новосибирске толпа подростков жестоко избила девочку за шутку в переписке
Толпа подростков жестоко избила 14-летнюю школьницу в торговом центре «Сан-Сити» в Новосибирске. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, причиной нападения стала шутка в переписке. Пострадавшая сначала скрывала произошедшее от семьи и объясняла травмы падением с самоката.
Однако, когда у девочки началось сильное головокружение, родные поняли, что у нее сотрясение мозга. После этого школьница призналась, что на нее напала толпа подростков.
Семья написала заявление в полицию. По словам старшей сестры пострадавшей, сейчас та испытывает сильный стресс, с ней работает психолог. По одной из версий, конфликт мог возникнуть на этнической почве.
Ранее подобный инцидент произошел в городе Шуя Ивановской области: там толпа подростков жестоко избила 11-летнюю девочку, обвинив ее в краже вейпа.
Читайте также: