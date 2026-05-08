Креветка-богомол укусила за ногу россиянина в Таиланде

В Таиланде на российского туриста напала креветка-богомол. Инцидент произошел на Симиланских островах, где отдыхал 28-летний Анатолий из Екатеринбурга. Мужчина прыгнул в воду с катера, после чего морской хищник укусил его за ногу.



Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как пострадавший с трудом, хромая, возвращается к лодке при помощи свидетелей происшествия.

Перелома удалось избежать, однако из-за сильной боли при ходьбе туристу предстоит длительное восстановление. Креветки-богомолы способны разгоняться до 90 км/ч и наносить удары передними конечностями-дубинками, которые по силе сравнимы с пулевым выстрелом.

Ранее, 21 апреля, молодой россиянин погиб в Таиланде. Его нашли под окнами люксового кондоминиума.

Никита Кротов

