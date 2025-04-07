В Пушкине задержали курьера телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Курьера банды телефонных мошенников, выманивших у 79-летнего жителя подмосковного Пушкина более миллиона рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пенсионеру позвонили неизвестные, они представились сотрудниками правоохранительных органов и государственных учреждений и убедили пожилого мужчину в том, что от его имени оформлена генеральная доверенность на гражданина Украины, и теперь тот имеет право представлять интересы пенсионера в различных организациях и управлять его финансами», — говорится в сообщении.Для «сохранения сбережений» аферисты убедили пенсионера перевести их на некий «безопасный счёт». Таким образом пенсионер отправил мошенникам более миллиона рублей. Через некоторое время злоумышленники вновь позвонили пенсионеру и велели обналичить оставшиеся у него на счету 1,4 млн рублей и передать эти деньги «курьеру службы финансового мониторинга». Пенсионер понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.
Дальнейшая операция проходила под контролем правоохранителей. Курьер получил муляж денег и был задержан при выходе из подъезда потерпевшего. Курьером оказался 40-лений житель Сочи. В настоящее время ведётся розыск остальных участников преступления.
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