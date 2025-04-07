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Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе

Фото: iStock/Vankherson

Фото: iStock/Vankherson

Водитель микроавтобуса, который задержали в Белоруссии со взрывчаткой заявил, что не знал о запрещенном грузе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь», — заявил мужчина.

Водителем микроавтобуса оказался Евгений Манько. По его словам, он зарегистрирован как юридическое лицо и занимается перевозкой автомобилей из Европы. Заказ по микроавтобусу он получил от знакомого из Эстонии Романа. Тот действовал по поручению человека по имени Иван, который и переделал микроавтобус.

Напомним, что опасный груз был обнаружен польско-белорусской границе. Далее микроавтобус должен был отправиться в Россию. В автомобиле было найдено 580 килограммов иностранной взрывчатки, предположительно американского производства.

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Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье

СК: в Коми на озере пропали трое взрослых и ребенок
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#мужчина
#белоруссия
#взрывчатка
#таможня
СК: в Коми на озере пропали трое взрослых и ребенок
06 апреля 2025, 23:16

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

В Республике Коми на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе пропали трое взрослых и ребенок, которые отправились на рыбалку. Об этом сообщили в региональном СК.
«В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — передают в ведомстве.

О пропаже людей стало известно 5 апреля. На данный момент правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия. Предположительно, пропавшие могли утонуть.

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Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье
06 апреля 2025, 22:56

ДТП на перегоне Усады Окружные – Детково в Подмосковье (фото: Telegram @mmtproc)

На железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Отмечается, что в воскресенье в 18:05 на перегоне Усады Окружные – Детково водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось. В результате, локомотив сошёл с рельс.

Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Угрозы экологии также нет, на место происшествия были направлены два восстановительных поезда.

Движение поездов было приостановлено на период проведения работ по ликвидации аварии. Пригородные электрички следовали по укороченным маршрутам до станции Усады Окружные с одной стороны и до Детково – с другой.

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На пляжах Анапы обнаружены выбросы пальмового масла
06 апреля 2025, 22:31

Фото: iStock/SergeyChayko

Накануне на пляжах Анапы обнаружили белое вещество, которое, предположительно, оказалось пальмовым маслом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край».
Отмечается, что 5 и 6 апреля местами на береговой линии Бугазской косы были обнаружены выбросы белого вещества. Протяжённость загрязнённого участка составила порядка 10 километров.

На место прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, которые взяли необходимые пробы для проведения точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения. По предварительным данным, произошли выбросы пальмового масла.

При этом не уточняется, как оно попало в море. Анализ вещества и выяснение деталей произошедшего продолжаются.

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В Россию через Белоруссию пытались провезти 580 килограммов иностранной взрывчатки
Таможня Белоруссии заявила о попытке ввоза крупной партии взрывчатки
06 апреля 2025, 20:49

Фото: iStock/aerogondo

В Россию с территории Польши пытались ввезти 580 килограммов иностранной взрывчатки. Груз был обнаружен на границе с Белоруссией, сообщили местные таможенные органы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 41-летний водитель пытался провести через польско-белорусскую границу и далее транспортировать в Россию особо мощное взрывчатое вещество предположительно американского производства.

Взрывчатка была обнаружена во время сканирования машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Таможенники обнаружили нехарактерные затемнения в полу и стенке автомобиля, после чего было принято решение произвести более углублённый досмотр. В итоге специалисты обнаружили взрывчатое вещество, которое водитель пытался скрыть.

После этого была проведена экспертиза вещества, в результате которой был обнаружен пентаэритриттетранитрат.

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В Иркутской области семь человек пострадали из-за штормового ветра
06 апреля 2025, 08:34

Фото: istockphoto/SingerGM

В Иркутской области из-за сильного ветра пострадали семь человек. Среди них один ребёнок.
Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что все семь пострадавших, включая несовершеннолетнего, которые обратились к сотрудникам медицины катастроф, получили необходимую помощь, а от госпитализации отказались.

По его словам, порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений, а также повалено 18 деревьев и повреждены две остановки общественного транспорта. Продолжается ликвидация пожаров. Ураган опрокинул 12 линий электропередачи, в результате чего 46 населённых пунктов Иркутской области остались без света.

«Холодный фронт, который серьезно повлиял на жизнь региона и оставил семьи без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал», — заключил Кобзев.

По данным сотрудников регионального управления МЧС, порывы ветра 5 апреля достигали 29 метров в секунду.

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