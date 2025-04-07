Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе

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Водитель микроавтобуса, который задержали в Белоруссии со взрывчаткой заявил, что не знал о запрещенном грузе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь», — заявил мужчина.
Водителем микроавтобуса оказался Евгений Манько. По его словам, он зарегистрирован как юридическое лицо и занимается перевозкой автомобилей из Европы. Заказ по микроавтобусу он получил от знакомого из Эстонии Романа. Тот действовал по поручению человека по имени Иван, который и переделал микроавтобус.
Напомним, что опасный груз был обнаружен польско-белорусской границе. Далее микроавтобус должен был отправиться в Россию. В автомобиле было найдено 580 килограммов иностранной взрывчатки, предположительно американского производства.
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