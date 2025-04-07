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В Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции

Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей региона, подозреваемых в организации занятия проституцией. Среди задержанных — организатор преступного сообщества и 11 его участников. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.
По данным следствия, преступная группа была создана в 2018 году и занималась вовлечением женщин, в том числе несовершеннолетних, в занятия проституцией с применением насилия. Сообщество действовало на территории Красноярского края и Новосибирской области.

Следствие установило, что в состав группы входило около 40 человек, которые имели четкую структуру и распределение обязанностей. Участники силового блока были вооружены ножами и огнестрельным оружием. Для оказания интимных услуг арендовались сауны и квартиры.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ и ГУ МВД по Красноярскому краю. Организатор сообщества взят под стражу, а задержанные продолжают давать показания.

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#дело
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#уголовное дело
Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пятью пассажирами, трое пропали
07 апреля 2025, 08:37

Фото: iStock/Vasilvich

В Новокузнецком округе Кемеровской области произошел инцидент с аэролодкой, в результате которого трое пассажиров пропали без вести. По информации ГУМЧС по региону, на борту находились пять человек. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба остальных остается неизвестной. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе реки Чумыш. Как стало известно, группа мужчин в возрасте от 32 до 48 лет вышла на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. Это обстоятельство могло стать одной из причин трагедии.

На месте происшествия работают четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Сотрудники полиции совместно со спасателями активно участвуют в поисковых мероприятиях, обследуя берег реки. Ситуация осложняется подъемом уровня воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью.

Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Ведутся все необходимые меры для поиска пропавших и выяснения обстоятельств происшествия.

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#реки
#мчс
#инцидент
#происшествия
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Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе
07 апреля 2025, 00:48

Фото: iStock/Vankherson

Водитель микроавтобуса, который задержали в Белоруссии со взрывчаткой заявил, что не знал о запрещенном грузе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь», — заявил мужчина.

Водителем микроавтобуса оказался Евгений Манько. По его словам, он зарегистрирован как юридическое лицо и занимается перевозкой автомобилей из Европы. Заказ по микроавтобусу он получил от знакомого из Эстонии Романа. Тот действовал по поручению человека по имени Иван, который и переделал микроавтобус.

Напомним, что опасный груз был обнаружен польско-белорусской границе. Далее микроавтобус должен был отправиться в Россию. В автомобиле было найдено 580 килограммов иностранной взрывчатки, предположительно американского производства.

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#полиция
#мужчина
#белоруссия
#взрывчатка
#таможня
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СК: в Коми на озере пропали трое взрослых и ребенок
06 апреля 2025, 23:16

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

В Республике Коми на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе пропали трое взрослых и ребенок, которые отправились на рыбалку. Об этом сообщили в региональном СК.
«В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — передают в ведомстве.

О пропаже людей стало известно 5 апреля. На данный момент правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия. Предположительно, пропавшие могли утонуть.

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Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье
06 апреля 2025, 22:56

ДТП на перегоне Усады Окружные – Детково в Подмосковье (фото: Telegram @mmtproc)

На железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Отмечается, что в воскресенье в 18:05 на перегоне Усады Окружные – Детково водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось. В результате, локомотив сошёл с рельс.

Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Угрозы экологии также нет, на место происшествия были направлены два восстановительных поезда.

Движение поездов было приостановлено на период проведения работ по ликвидации аварии. Пригородные электрички следовали по укороченным маршрутам до станции Усады Окружные с одной стороны и до Детково – с другой.

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На пляжах Анапы обнаружены выбросы пальмового масла
06 апреля 2025, 22:31

Фото: iStock/SergeyChayko

Накануне на пляжах Анапы обнаружили белое вещество, которое, предположительно, оказалось пальмовым маслом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край».
Отмечается, что 5 и 6 апреля местами на береговой линии Бугазской косы были обнаружены выбросы белого вещества. Протяжённость загрязнённого участка составила порядка 10 километров.

На место прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, которые взяли необходимые пробы для проведения точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения. По предварительным данным, произошли выбросы пальмового масла.

При этом не уточняется, как оно попало в море. Анализ вещества и выяснение деталей произошедшего продолжаются.

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