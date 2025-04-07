В Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции

В Новокузнецком округе Кемеровской области произошел инцидент с аэролодкой, в результате которого трое пассажиров пропали без вести. По информации ГУМЧС по региону, на борту находились пять человек. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба остальных остается неизвестной. Об этом пишет РИА Новости.