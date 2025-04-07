В Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции

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В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей региона, подозреваемых в организации занятия проституцией. Среди задержанных — организатор преступного сообщества и 11 его участников. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.
По данным следствия, преступная группа была создана в 2018 году и занималась вовлечением женщин, в том числе несовершеннолетних, в занятия проституцией с применением насилия. Сообщество действовало на территории Красноярского края и Новосибирской области.
Следствие установило, что в состав группы входило около 40 человек, которые имели четкую структуру и распределение обязанностей. Участники силового блока были вооружены ножами и огнестрельным оружием. Для оказания интимных услуг арендовались сауны и квартиры.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ и ГУ МВД по Красноярскому краю. Организатор сообщества взят под стражу, а задержанные продолжают давать показания.
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Следствие установило, что в состав группы входило около 40 человек, которые имели четкую структуру и распределение обязанностей. Участники силового блока были вооружены ножами и огнестрельным оружием. Для оказания интимных услуг арендовались сауны и квартиры.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ и ГУ МВД по Красноярскому краю. Организатор сообщества взят под стражу, а задержанные продолжают давать показания.
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Дарья Осипова