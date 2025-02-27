В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж

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В Екатеринбурге по поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девушку. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления СКР.
В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего россиянина. По данным следствия, несовершеннолетняя отказалась, в результате чего ее избили, пригрозили ей расправой и отвезли в дом жениха.
Там девушке было запрещено пользоваться мобильным телефоном и ходить в школу. Данная ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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Екатерина Коршунова