Заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой и снегом

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18-летний Сунь Лян из Китая выживал в горах Циньлин, расположенных в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении десяти дней. Он отправился в одиночное путешествие 8 февраля, но через два дня, когда все его электронные устройства разрядились, молодой человек понял, что заблудился. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Во время поисков обратной дороги Сунь Лян несколько раз падал и получил перелом правой руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, он соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев около валуна, где оставался до момента спасения 17 февраля. В условиях нехватки пищи он выживал, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой.
Газета сообщает, что на маршруте, по которому шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. Несмотря на запрет местных властей на поездки в этот опасный район, введенный в 2018 году с угрозой штрафов для нарушителей, искатели приключений продолжают рисковать.
Спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).
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Газета сообщает, что на маршруте, по которому шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. Несмотря на запрет местных властей на поездки в этот опасный район, введенный в 2018 году с угрозой штрафов для нарушителей, искатели приключений продолжают рисковать.
Спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).
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Дарья Осипова