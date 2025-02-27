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Заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой и снегом

SCMP: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
Фото: iStock/Jaroslav Sugarek

Фото: iStock/Jaroslav Sugarek

18-летний Сунь Лян из Китая выживал в горах Циньлин, расположенных в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении десяти дней. Он отправился в одиночное путешествие 8 февраля, но через два дня, когда все его электронные устройства разрядились, молодой человек понял, что заблудился. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Во время поисков обратной дороги Сунь Лян несколько раз падал и получил перелом правой руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, он соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев около валуна, где оставался до момента спасения 17 февраля. В условиях нехватки пищи он выживал, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой.

Газета сообщает, что на маршруте, по которому шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. Несмотря на запрет местных властей на поездки в этот опасный район, введенный в 2018 году с угрозой штрафов для нарушителей, искатели приключений продолжают рисковать.

Спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).

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#человек
#горы
В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке выдать девочку замуж в Екатеринбурге
27 февраля 2025, 09:03

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге по поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девушку. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления СКР.
В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего россиянина. По данным следствия, несовершеннолетняя отказалась, в результате чего ее избили, пригрозили ей расправой и отвезли в дом жениха.

Там девушке было запрещено пользоваться мобильным телефоном и ходить в школу. Данная ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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#дом
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#брак
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Бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину
В Томске мужчина при выходе из лифта ударил женщину, которая потеряла сознание
27 февраля 2025, 08:24

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Томске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который ударил женщину после словесного конфликта в лифте, что привело к ее потере сознания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Енисейской. В полицию поступило сообщение из больницы о том, что 44-летняя женщина была доставлена с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате им удалось установить личность подозреваемого — им оказался житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников.

По информации МВД, мужчина находился в гостях у отца, где распивал спиртные напитки. Спускаясь в лифте на первый этаж, он заблокировал двери, и когда вышел, внезапно ударил одну из женщин в голову. Пострадавшая потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

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#суд
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#женщина
#ук
#происшествия
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75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирской области
27 февраля 2025, 08:05

Фото: iStock/wir0man

В Новосибирской области 75-летний сотрудник Сибирского отделения РАН стал жертвой организованной преступной группы, которая заставила его поджечь три банкомата, пообещав вернуть ему похищенные деньги. Об этом сообщил глава ГУМВД по региону Андрей Кульков, пишет РИА Новости.
По его словам, данный случай является ярким примером манипуляции с потерпевшим.

«Обещая вернуть похищенные у него денежные средства, злоумышленники фактически заставили его совершить указанные деяния», — отметил Кульков на сессии законодательного собрания Новосибирской области.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, которая предусматривает наказание за терроризм.

Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка из Воронежа, создавшего в мессенджере закрытый канал, который одобрял атаки на школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#уголовное наказание
#рф
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В ходе рейдов по хостелам на востоке Москвы выявили 60 нелегалов
27 февраля 2025, 07:17

Фото: iStock/Dzurag

В Восточном административном округе Москвы сотрудники правоохранительных органов провели масштабные рейды по хостелам, в результате которых были выявлены 60 нелегальных мигрантов и 20 граждан Российской Федерации, не вставших на воинский учет. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что рейды были организованы военными следственными органами совместно с полицией в соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации. Проверки проходили в двух хостелах на востоке столицы.

В ходе операции все незаконно находившиеся на территории России граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Граждане, не прошедшие регистрацию на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для выполнения необходимых процедур.

Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории складского комплекса «Домодедово 2». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#рейды
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РИА Новости: Москвича оштрафовали за рекламу даркнет-магазина по продаже наркотиков
27 февраля 2025, 07:12

Фото: iStock/TheCrimsonRibbon

Суд в Москве наложил штраф на местного жителя за продвижение в соцсетях даркнет-магазина, торгующего наркотиками, сообщили РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Оперативники выявили, что мужчина рекламировал в своих роликах Kraken — крупный российский даркнет-рынок, где продают наркотики, поддельные документы и предлагают услуги по отмыванию денег.

Обвиняемый управлял аккаунтами в TikTok, Instagram* и YouTube, представляясь в описании профиля как создатель веселых и крутых видео об играх.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Instagram* случился серьезный сбой на фильтрацию контента. Пользователи начали замечать неполадки 26 февраля, а в ночь на 27 февраля интернет заполонили тонны жалоб и недовольств. Из-за предполагаемых проблем с модерацией Ленты юзеров заполонили клипы с порно, убийствами и другими жесткими рекомендациями.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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